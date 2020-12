Twitter annonce la fin de Periscope et de son application

Twitter a décidé de mettre un terme à Periscope. Le service qui permet de diffuser des vidéos en direct fermera ses portes en mars 2021. L’application disparaîtra également et ne fonctionnera plus à cette période.

« L’application Periscope est dans un état de maintenance non viable, et ce depuis un certain temps », reconnaît Twitter. Le réseau social ajoute que le nombre d’utilisateurs a chuté ces dernières années. De plus, le coût pour maintenir l’application va grimper au fil du temps. « La laisser dans son état actuel ne convient pas à l’actuelle et à l’ancienne communauté Periscope, ni à Twitter », précise le groupe.

Twitter explique ce qu’il va se passer avant l’abandon de Periscope en mars 2021. Les utilisateurs ne pourront plus créer un nouveau compte à compter de la prochaine mise à jour. Pour ce qui est des contenus postés sur Twitter, ils resteront accessibles en replay. Aussi, les utilisateurs pourront télécharger une archive avec toutes leurs vidéos avant le retrait dans quelques mois.

Mais comme le note Twitter, la plupart des fonctionnalités de Periscope sont arrivées dans son application. D’ailleurs, Twitter ne compte pas mettre un terme aux vidéos en direct. « Nous sommes convaincus que la vidéo en direct a encore le potentiel de voir un public encore plus large dans le cadre du produit de Twitter », explique la société.