Collecte de données : la FTC enquête sur les géants de la tech

La FTC a annoncé l’ouverture d’une enquête aux États-Unis concernant la collecte de données par les entreprises tech. On retrouve Amazon, ByteDance (TikTok), Discord, Facebook, Reddit, Snap (Snapchat), Twitter, WhatsApp et YouTube.

Ces entreprises tech ont pour obligation d’indiquer à la FTC comment elles collectent les données des utilisateurs. La Commission de la concurrence américaine veut également savoir quelle est l’utilisation des données. Les sociétés ont 45 jours pour répondre à la demande.

L’agence fédérale américaine cherche aussi à comprendre comment ces entreprises déterminent les publicités et contenus devant être adressés ou recommandés à des utilisateurs. Aucune d’entre elles n’est transparente sur le sujet. Passent-elles uniquement par des algorithmes ? Ou analysent-elles les données et les informations personnelles ? L’enquête doit pouvoir apporter une réponse.

Que disent les sociétés tech au sujet de la demande de la FTC ? Twitter dit travailler avec l’agence pour fournir les informations nécessaires. Discord a un discours similaire. Les autres groupes n’ont pas fait de commentaire.

Il n’est pas certain que ces demandes d’informations aux sociétés tech aboutissent à une action judiciaire, explique la FTC. En tout cas, l’agence vise tout particulièrement les sociétés technologiques en ce moment. La semaine dernière, elle et 48 États américains ont attaqué Facebook. Ils l’accusent de pratiques anticoncurrentielles et veulent un démantèlement de WhatsApp et Instagram.