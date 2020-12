Les USA veulent que Facebook se sépare d’Instagram et WhatsApp

La FTC et 48 États américains ont porté plainte contre Facebook, qu’ils accusent d’abus de position dominante. Ils veulent que Facebook se sépare d’Instagram et WhatsApp.

De telles pratiques, expliquent les autorités, nuisent aux consommateurs en leur laissant moins de choix. Cela amenuise également la protection de leurs données. Quant aux annonceurs, ils ont peu d’alternatives pour placer leurs publicités.

Les autorités reprochent particulièrement à Facebook les rachats de Instagram en 2012 pour 1 milliard de dollars et de WhatsApp en 2014 pour 22 milliards de dollars. Elles s’en prennent aussi aux conditions imposées par Facebook aux développeurs de logiciels.

La FTC demande en conséquence à la justice d’éventuellement forcer Facebook à revendre Instagram et WhatsApp. L’agence veut aussi que le réseau social cesse de contraindre les développeurs à accepter certaines conditions et lui demande son feu vert pour toute opération de rachat. Les procureurs réclament pour leur part d’être prévenus de toute acquisition supérieure à 10 millions de dollars que le réseau social voudrait faire.

« Les réseaux sociaux personnels sont au cœur de la vie de millions d’Américains », a déclaré Ian Conner, directeur du bureau de la concurrence de la FTC. « Les actions de Facebook pour pérenniser et maintenir son monopole privent les consommateurs des avantages de la concurrence. Notre objectif est de faire reculer le comportement anticoncurrentiel de Facebook et de restaurer la concurrence afin que l’innovation et la libre concurrence puissent prospérer ».

Facebook a tenu à répondre aux accusations. Le réseau social a choisi de poster son message… sur Twitter :

We're reviewing the complaints & will have more to say soon. Years after the FTC cleared our acquisitions, the government now wants a do-over with no regard for the impact that precedent would have on the broader business community or the people who choose our products every day.

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) December 9, 2020