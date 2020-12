Sony, Microsoft et Nintendo s’associent pour la sécurité des joueurs

Sony, Microsoft et Nintendo s’engagent à faire le nécessaire pour que l’univers du jeu vidéo soit plaisant pour tous les joueurs, sans exception. Les trois groupes veulent assurer une protection de la sécurité des joueurs.

Trois points sont mis en avant : prévention, partenariat et responsabilité. Voici comment Sony, Microsoft et Nintendo les détaillent :

Prévention : Nous permettons aux joueurs et aux parents de mieux comprendre et de pleinement contrôler les expériences de jeu.

Partenariat : Nous nous engageons à faire équipe avec l’industrie, les régulateurs, les organismes d’application de la loi et nos communautés pour promouvoir la sécurité des utilisateurs.

Responsabilité : Nous nous tenons responsables de rendre nos plateformes aussi sécurisées que possible pour tous les joueurs.

« Protéger les joueurs peut être difficile dans un monde numériquement connecté, souvent de façon instantanée », reconnaissent Sony, Microsoft et Nintendo. « Ce partenariat témoigne de notre engagement à travailler ensemble pour améliorer la sécurité des joueurs et pour s’assurer que le jeu vidéo convient vraiment à tout le monde », ajoute le trio.

Certaines communautés de joueurs peuvent être toxiques avec leurs propos. Il y a également les trolls qui n’aident pas. On l’a vu avec le lancement de la PS5 et des Xbox Series X/S. Sony, Microsoft et Nintendo ont bien compris que des mesures doivent être prises pour que tout le monde s’amuse dans de bonnes conditions.