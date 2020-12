Le Galaxy S21+ se dévoile en vidéo avec un benchmark

Les fuites continuent pour les Galaxy S21. Aujourd’hui, nous avons le droit à une vidéo qui présente le Galaxy S21+, alors que Samsung n’a même pas encore annoncé officiellement sa nouvelle gamme.

La vidéo, postée par le YouTubeur Random Stuff 2, montre que le Galaxy S21+ a des bordures un peu plus fines que celles du Galaxy S20+. On peut également voir qu’il y a du changement à l’arrière. Le dos est maintenant noir mat et serait en plastique si l’on en croit les rumeurs. Jusqu’à présent, les Galaxy S de Samsung avaient un dos brillant.

L’auteur de la vidéo parle brièvement des photos avec le nouveau smartphone de Samsung. Selon ses dires, le bleu et le vert ne font pas naturels. Ce n’est pas tellement une surprise en soi, puisque Samsung est réputé pour faire des changements au niveau de la saturation.

Nous avons par ailleurs le droit à un benchmark du Galaxy S21+ avec l’application Geekbench. Le smartphone obtient le score de 1 115 avec un cœur du processeur et 3 326 avec tous les cœurs. En comparaison, le Galaxy S20+ obtient respectivement 829 et 3 087.

Le modèle testé ici dispose de la puce Snapdragon 888. Celle-ci sera seulement pour quelques pays, comme les États-Unis. En Europe, nous aurons l’Exynos 2100.

Samsung présentera ses trois Galaxy S21 le 14 janvier prochain si les fuites sont bonnes. La commercialisation aurait lieu le 29 janvier.