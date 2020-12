Panne en cours sur Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger connaissent actuellement une panne dans différents pays (notamment en Europe), selon les données de Downdetector. La France fait partie des pays qui ont des difficultés. Des utilisateurs se plaignent également sur Twitter. Ce réseau social fonctionne bien pour l’instant.

Selon les retours de la panne, les quatre applications qui appartiennent à Facebook ont du mal à charger le contenu. Pour des utilisateurs, le contenu ne se charge pas du tout. Ils ne peuvent rien faire dans l’immédiat, si ce n’est attendre.

Dans le cas de Facebook, il n’y a pas les nouvelles publications et les photos ne se chargent pas. C’est le même scénario du côté d’Instagram. Pour Facebook Messenger et WhatsApp, l’envoi et la réception de messages peuvent être impossibles selon les cas. Pour des utilisateurs, cela fonctionne toujours, mais l’envoi ou la réception met du temps.

Facebook n’a pas encore fait de commentaire public concernant cette panne qui touche ses différents services. On peut en tout cas dire que le géant des réseaux sociaux vit une mauvaise semaine. Hier soir, la FTC et 48 États américains ont porté plainte contre Facebook pour abus de position dominante. Ils veulent que le groupe se sépare d’Instagram et de WhatsApp.