Amazon parle d’un Black Friday record en France

Le Black Friday de 2020 a été un joli succès en France chez Amazon, au point d’établir un record. C’est Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France, qui l’annonce aujourd’hui au micro de Franceinfo. Il fait un lien avec les entreprises françaises.

« C’est le plus gros succès qu’on ait connu jusqu’à présent », dit le dirigeant concernant le record pour les ventes d’Amazon en France avec le Black Friday. Il fait savoir que c’est également un succès pour les entreprises françaises, les TPE et les PME. C’est « +60% pour ces entreprises partenaires qui vendent sur la place de marché ». Il évoque également les ventes globales d’Amazon qui ont augmenté de quelques pourcents. À ce sujet, Frédéric Duval parle d’une hausse en France et dans le monde.

Le Black Friday a été décalé cette année en France, au vu de la fermeture temporaire des boutiques physiques. Le rendez-vous des soldes a eu lieu le 4 décembre, au lieu du 27 novembre. Mais le décalage du Black Friday n’a pas eu d’impact chez Amazon qui réalise un record en 2020.

Frédéric Duval a également annoncé l’ouverture de deux sites supplémentaires en France en 2021. Ce sera à Metz et à Quimper. Il promet qu’il y aura d’autres pour répondre à la demande toujours plus importante des Français au e-commerce.