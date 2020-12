PS5 vs Xbox Series X : tous les chiffres de ventes dans le monde

La PS5 et la Séries X sont disponibles depuis près d’un mois, et l’on commence à avoir une meilleure idée des chiffres de ventes dans le monde. Le site Vgchartz a patiemment recensé les ventes des différentes consoles next gen depuis leur lancement, des chiffres à prendre avec prudence étant donné les gros problèmes de stocks qui touchent la PS5 et la Xbox Series X/S. Sur ses 4 premiers jours de ventes, la Séries X s’est écoulée à près de 1,3 millions d’exemplaires, ce qui est effectivement un record pour Microsoft et sa Xbox. Malheureusement pour Xbox, les ventes se sont écroulées durant la semaine du 15 au 21 novembre (seulement 252 262 exemplaires écoulés), principalement à cause des énormes soucis de stocks du fabricant.

En effet, les réassorts de Series X/S sont pour ainsi dire inexistants du côté de Xbox, un point sur lequel Sony s’en sort nettement mieux. La Xbox One s’était écoulée à plus de 400 000 exemplaires en seconde semaine (et à tout juste 1 million d’exemplaires lors du lancement), mais cette dernière ne subissait pas de ruptures massives de stocks. Au global, et à la date du 21 novembre, 1,6 million de Series X/S se sont écoulées dans le monde, ce qui est plutôt un très bon chiffre dans l’absolu (mais qui aurait été encore meilleur sans rupture de stocks).

Vous trouvez les chiffres de la Series X plutôt convaincants ? Que dire alors de la PS5 ? La dernière console de Sony casse littéralement la baraque. La PS5 s’est écoulée à près d’1,5 millions d’exemplaires en deux jours à peine, puis encore à 1 million d’exemplaires (presque tout rond) entre le 15 et le 21 novembre. C’est beaucoup mieux que les 700 000 exemplaires de la PS4 écoulés en seconde semaine.

La Switch profite largement des soucis de stocks de la Next Gen et reste en tête des ventes sur le continent américain, en Asie et en Océanie

Sony profite non seulement ici de son immense notoriété et capital sympathie auprès des joueurs, mais aussi d’une bien meilleure gestion des stocks, avec des réassorts un peu plus fréquents que son concurrent. Au global, la PS5 domine nettement le game avec 2,5 millions de PS5 vendues à date (21 novembre), contre 1,6 million de Series X/S (qui n’est donc pas ridicule loin s’en faut). D’une manière générale, la next gen connait un engouement sans précédent, engouement largement freiné par d’énormes soucis de stocks. Au delà de la next gen, on note que sur trois grandes régions du monde (sur 5), la Switch reste en tête des ventes devant la next gen. C’est le cas sur le continent américain, en Asie et en Océanie.

Ci dessous, les chiffres de ventes mondiales et par régions géographiques :

Ventes mondiales :

PlayStation 5 – 1,001,572 (2,485,482)

Switch – 827,941 (69,854,990)

Xbox Series X|S – 252,262 (1,597,648)

PlayStation 4 – 123,614 (114,019,854)

Xbox One – 49,361 (48,598,031)

3DS – 4,311 (75,878,298)

Amérique (US, Canada, Amérique Latine) :

Switch – 326,651

Xbox Series X|S – 150,908

PlayStation 5 – 142,081

Xbox One – 37,832

PlayStation 4 – 37,001

3DS – 902

Europe :

PlayStation 5 – 723,341 – NEW

Nintendo Switch – 238,815

Xbox Series X|S – 82,073

PlayStation 4 – 76,798

Xbox One – 9,219

3DS – 2,572

Asie (Japon, Asie centrale Moyen-Orient) :

Switch – 228,755

PlayStation 5 – 118,779

Xbox Series X|S – 7,030

PlayStation 4 – 6,703

3DS – 730

Xbox One – 345

Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande) :

Switch – 33,720

PlayStation 5 – 17,371

Xbox Series X|S – 12,251

PlayStation 4 – 3,112

Xbox One – 1,965

3DS – 107