Android Auto débarque dans plein de pays en Europe et ailleurs

Android Auto est déjà disponible dans plusieurs régions, dont en France. Le système de Google fait maintenant ses débuts dans plein de pays en Europe. Il y a aussi quelques pays en Asie et en Afrique.

Voici la liste des nouveaux pays européens avec Android Auto :

Albanie

Arménie

Belarus

Belgique

Biélorussie

Bosnie-Herzégovine

Bulgarie

Chypre

Croatie

Danemark

Estonie

Finlande

Grèce

Hongrie

Islande

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Macédoine

Malte

Moldavie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

République tchèque

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Suède

Ukraine

Sacrée liste comme nous pouvons le voir. Pour l’Asie, Google liste la Turquie, la Thaïlande et l’Indonésie avec un accès à Android Auto. Du côté de l’Afrique, on retrouve Angola et Botswana.

Google a ainsi doublé le nombre de pays où Android Auto est désormais disponible. On peut voir que le groupe a encore beaucoup du boulot du côté de l’Asie et de l’Afrique. Mais l’Europe est très bien servie à présent.

Pour rappel, Android Auto permet de connecter son smartphone Android à la console centrale de sa voiture. La connexion peut se faire avec ou sans fil selon sa voiture. Le système donner accès à une interface adaptée d’Android sur l’écran de sa voiture. On peut contrôler la musique, la navigation et plein d’autres choses.