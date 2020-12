Elon Musk estime que des humains fouleront le sol de Mars d’ici 6 ans à peine

L’homme pressé Elon Musk continue de gagner du temps dans la conquête spatiale. Interviewé en marge d’une remise de prix du groupe Axel Springer, Musk a fixé avec une certaine décontraction le calendrier des prochaines missions martiennes. Et la confiance est de mise : le patron de SpaceX estime en effet que des astronautes fouleront le sol de Mars d’ici 6 ans à peine ! Cette fenêtre de tir prend en compte la synchronisation des orbites relatives de Mars et de la Terre, qui intervient tous les 26 mois. Elon Musk espère même qu’avec un peu de chance, l’exploration humaine de Mars pourra avoir lieu dans 4 ans, lors de la prochaine synchronisation orbitale Mars-Terre.

Un premier atterrissage sur Mars serait envisageable dès 2022. Le Starship « vide » effectuerait alors une mission complète : du voyage vers mars à l’atterrissage, puis le redécollage vers la Terre. Elon Musk se voit même voyager en orbite autour de Mars d’ici 2 à 3 ans (Ndlr : nous n’y croyons pas une seconde), mais ajoute dans la foulée que la base lunaire est une mission prioritaire.

Le génial entrepreneur termine son interview sur des considérations plus générales : Musk rappelle qu’il souhaite être enterré sur Mars « dans la mesure du possible » et juge point qu’une civilisation du voyage spatial répond à un enjeu « existentiel », et s’avèrera peut-être nécessaire pour la survie de l’humanité.