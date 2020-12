Cyberpunk 2077 : le trailer Stadia en 4K… n’est pas sur Stadia

Google croit-il encore vraiment aux chances de Stadia ? Le service de cloud-gaming (mais où il faut acheter les jeux, à l’inverse du Game Pass) accumule les échecs depuis son lancement poussif : très peu d’exclusivités, une partie technique perfectible, et l’impression que Google navigue à vue, sans réelle stratégie à long terme. Google tente de remuer un peu le cocotier en proposant une nouvelle offre d’abonnement : pour tout achat d’une version Stadia du jeu Cyberpunk 2077 avant le 17 décembre, le nouvel abonné recevra gratuitement un kit Stadia Premiere, soit la manette Stadia et un Chromecast. Sachant que le kit est proposé habituellement à 99 euros, c’est une réelle affaire.

Mais il y a un petit problème : Google informe que les kit Stadia Premiere liés à cette offre ne seront envoyés que d’ici plusieurs semaines, soit APRES le lancement du jeu le 10 décembre. Sans commentaires… Pour parachever cette impression d’amateurisme, il est désormais admis que le premier trailer de la version Stadia de Cyberpunk 2077… ne montre pas vraiment la version Stadia. CD Projekt RED a en fait envoyé un trailer générique (sans doute réalisé sur une version PC gonflée à bloc)… que Google s’est donc empressé de montrer comme étant un trailer de gameplay du titre sur Stadia. Il fallait oser …

Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre prochain sur PS4, Xbox One, PC, Stadia, et en rétrocompatibilité sur les consoles next gen PS5 et Series X/S.