Snapdragon 875 et 775G : les premiers benchs fuitent sur AnTuTu (et c’est du lourd)

Le Snapdragon 875 sera la prochaine puce mobile très haut de gamme de Qualcomm. Gravé en 5 nm, ce processeur promet de gros gains de puissance, ce que tendrait d’ailleurs à montrer un bench AnTuTu. Le 875 supposément testé atteindrait ainsi le score faramineux de 740 000 points, soit 28% de mieux que les 600 000 points du Snapdragon 865 Plus. S l’on s’en tient ce bench, cela signifie aussi que le 875 ferait mieux (et assez sensiblement) que le A14 d’Apple. La gravure plus fine du 875 devrait aussi permettre de gagner en autonomie, même si ces gains théoriques sont parfois annulés par le choix de composants plus énergivores (comme les écrans 120 Hz par exemple).

Selon les rumeurs récentes, le Snapdragon 875 disposerait de Cortex-X1, de trois Cortex-A78 et de quatre Cortex-A55 (soit huit cœurs). A priori, le Galaxy s21 est bien parti pour être le premier mobile équipé de cette puce. Si tant est bien sûr que les fuites sur un lancement avancé soient totalement crédibles. Outre le 875, le 775G (G pour « Game ») a lui aussi droit à son petit score AnTuTu. Avec un score de 530 000 points, le 775G fait 67% de mieux que l’actuel 765G. Idéal donc pour les mobiles de moyen de gamme (qui n’ont plus de moyen de gamme que le nom).