5G : la France va tripler le nombre de contrôles sur les ondes électroniques

Le gouvernent l’assure : le nombre de contrôles sur les ondes électroniques en rapport avec la 5G va tripler en 2021. C’est Cédric O, le Secrétaire d’État au numérique, qui l’annonce au Journal du Dimanche.

Cédric O s’explique sur la 5G et les ondes électroniques :

La question de l’impact sanitaire des ondes électroniques est l’un des sujets de santé publique les plus documentés. Il existe près de 28.000 études sur le sujet. L’Anses [Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail] rend un rapport par an depuis 2003. Tous convergent vers la même conclusion : il n’y a pas d’impact démontré en dessous des normes sanitaires. Les niveaux d’exposition en France sont en moyenne 200 fois inférieurs à ces normes. Toutefois, je n’ignore pas que certains de nos concitoyens continuent de s’interroger. C’est pourquoi en 2021 nous allons tripler les contrôles pour en faire 10.000, dont la moitié sur la 5G. Mais dans ces conditions, le gouvernement assume son déploiement.