Le Royaume-Uni va réguler les sociétés technologiques avec une nouvelle agence

Le Royaume-Uni va s’intéresser de près aux entreprises technologiques à partir de 2021. Google, Facebook et les autres vont être dans le viseur de la Digital Markets Unit pour le bien des consommateurs.

Le Royaume-Uni lance la Digital Markets Unit pour la régulation de la tech

Le gouvernement britannique parle d’un meilleur contrôle des données pour les consommateurs. Il est également question de veiller à ce que les entreprises aient un traitement équitable. C’est en place pour garantir que les consommateurs, les petites entreprises et les éditeurs de presse ne connaissent pas un désavantage par les actions prises par les entreprises technologiques.

Certaines entreprises technologiques devront peut-être faire preuve de plus de transparence quant aux services qu’elles fournissent et à la manière dont elles utilisent les données des consommateurs. Elles pourraient également être contraintes de donner aux consommateurs le choix de recevoir ou non de la publicité personnalisée. D’autre part, elles ne pourront pas imposer aux clients des restrictions qui leur rendraient difficile l’utilisation de plateformes concurrentes.

Des pouvoirs pour la la Digital Markets Unit

Le gouvernement indique que la Digital Markets Unit pourrait se voir attribuer le pouvoir de suspendre, de bloquer et d’annuler les décisions prises par les sociétés technologiques. L’agence pourrait également leur ordonner de prendre certaines mesures pour se conformer au code et imposer des sanctions financières en cas de non-respect.

« Les plateformes en ligne apportent d’énormes avantages aux entreprises et à la société », déclare le gouvernement britannique. « Mais il existe un consensus croissant au Royaume-Uni et à l’étranger sur le fait que la concentration du pouvoir entre un petit nombre d’entreprises technologiques freine la croissance dans le secteur des technologies, réduit l’innovation et peut avoir des impacts négatifs sur les personnes et les entreprises qui en dépendent ».

La Digital Markets Unit commencera son travail à partir d’avril 2021. Elle fait partie de l’agence britannique Competition and Markets Authority.