Antitrust : Google bientôt visé par une nouvelle procédure aux USA

Plusieurs États américains ont l’intention de déposer plainte contre Google pour des accusations de pratiques anticoncurrentielles. Il s’agirait ainsi de la deuxième procédure de la sorte aux États-Unis, indique Reuters.

Le groupe comprend le Colorado, l’Iowa, le Nebraska, New York, la Caroline du Nord, le Tennessee et l’Utah. Cette coalition Colorado/Nebraska, qui se concentre sur une enquête plus large, pourrait aller de l’avant avant la poursuite du premier groupe dirigé par le Texas, qui vise le publicitaire de Google.

Cette procédure imminente viendrait s’ajouter à la plainte déposée en octobre par le département américain de la Justice et 11 États. Ils reprochent à Google d’enfreindre la loi en abusant de sa position sur les marchés de la recherche et de la publicité en ligne pour nuire à ses concurrents. Sans surprise, Google a rejeté les accusations à son encontre. La société estime que sa position dominante découlait des préférences des consommateurs.

Le département de la Justice des États-Unis a déposé sa propre plainte antitrust contre Google le mois dernier. Le groupe Colorado/Nebraska prévoit de se joindre à la plainte fédérale.

Les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir Google dans le viseur. La Commission européenne enquête aussi sur le groupe, et ce depuis un moment maintenant. Bruxelles a même infligé de lourdes amendes.