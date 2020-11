Il fallait malheureusement s’y attendre. Rappel des faits : malgré son passage Gold il y a quelques semaines, Cyberpunk 2077 a vu sa date de sortie repoussée au 10 décembre. Cette version quasi finalisée du jeu est donc restée en stand bye durant une assez longue période de temps, et ce qui devait arriver arriva : une longue vidéo de gameplay du jeu complet (dans sa version PS4) vient de fuiter sur la toile. Ces quelques dizaines de minutes de vidéo n’ont été retirées qu’après plusieurs heures, ce qui signifie que ce leak s’est désormais largement disséminé dans les coins et recoins les plus sombres du web.

Pour le studio CD Projekt Red, cette fuite massive tombe vraiment au plus mauvais moment. Il reste en effet encore 17 jours avant la sortie effective du titre sur console et PC, ce qui laisse largement assez de temps pour que les « spoils » pullulent littéralement d’ici la date du lancement. De notre côté, nous ne montreront rien, et il ne faudra pas plus compter sur nous pour récupérer les liens pointant vers les leaks. Cyberpunk 2077 s’annonce comme un monument du JV, et il serait assez triste que les énormes efforts de Projekt Red soient réduits à néant pour l’empressement un peu louches de quelques uns.

Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre prochain sur PS4/Pro, Xbox One/OneX, Stadia et PC, et sera rétro-compatible avec la PS5 et la Xbox Series X.