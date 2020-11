Bruno Le Maire veut qu’Amazon et les autres reportent le Black Friday

Le Black Friday de 2020 aura lieu le 27 novembre prochain. Mais est-ce que ce sera le cas en France ? Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire veut qu’Amazon et les autres commerçants reportent l’événement des promotions.

« Est-ce que vraiment, vendredi prochain, c’est la bonne date pour organiser un Black Friday ? Ma réponse est non », a indiqué Bruno Le Maire devant le Sénat. Il a donc demandé aux commerçants (physiques et en ligne) d’« examiner toutes les possibilités de décaler cette opération qui n’a pas de sens dans les circonstances actuelles ». Il ajoute qu’il aura l’occasion « de leur en parler » et « leur demander de faire preuve de sens des responsabilités » en cette période.

Contrairement aux dates des soldes, le gouvernement n’a pas la main sur la tenue des opérations promotionnelles d’initiative privée. Le Black Friday représente justement une telle initiative.

Il y a quelques jours, Frédéric Duval, le dirigeant d’Amazon France, avait évoqué une incertitude pour le Black Friday. « Les autorités parlent régulièrement et changent d’avis parfois », avait-il dit.

Le gouvernement doit annoncer dans les prochains jours les modalités d’un desserrement progressif du confinement à partir du 1er décembre. Mais de nombreux élus et organisations professionnelles demandent que les petits commerces dits « non essentiels » puissent rouvrir dès le 27 novembre. Ils s’inquiètent d’être pénalisés par rapport aux commerces encore ouverts et aux sites de vente en ligne.