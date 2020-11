[#Promo] Bouygues Télécom répond à SFR RED avec un forfait 100 Go à 14,99€/mois

Bouygues Télécom a décidé de répondre au forfait 100 Go de SFR RED à 15€/mois. L’opérateur annonce proposer sa propre offre avec là aussi 100 Go et un tarif de 14,99€/mois.

Le forfait mobile de Bouygues Telecom comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 100 Go. Depuis l’Europe et les DOM, les appels et SMS sont aussi en illimité. L’enveloppe pour Internet est de 10 Go.

Un bonus existe avec ce forfait de Bouygues Telecom. C’est un accès offert à Spotify Premium pendant trois mois. Spotify Premium permet de retirer les publicités sur Spotify et de télécharger les musiques en local. C’est aussi un moyen de choisir une musique en particulier sur mobile et avoir le zapping à l’infini. Spotify Premium coûte normalement 9,99€/mois.

Le forfait 100 Go se veut sans engagement. Bouygues Telecom dit qu’il n’y a pas de hausse de prix après la première année. Il est disponible jusqu’au 23 novembre sur le site de Bouygues Telecom.

Vous avez des alternatives si vous n’aimez le réseau de Bouygues Telecom. Vous pouvez le forfait 100 Go de SFR RED pour 15€/mois (disponible ici). Vous avez sinon Sosh qui propose un forfait 70 Go à 14,99€/mois (disponible ici). Sosh propose aussi un forfait 100 Go à 20,99€/mois (disponible ici).