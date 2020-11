Promo Forfait mobile SFR RED 100 Go à 15€ et fibre 1 Gb/s à 23€

Après Sosh, c’est au tour de SFR RED de faire deux promotions sur un forfait mobile et une offre fixe. Pour le coup, l’opérateur casse les prix par rapport à ses différents concurrents.

Forfait mobile 100 Go sans engagement à 15€/mois

Le forfait mobile à 15€/mois inclut les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est plus que confortable avec 100 Go. C’est similaire depuis les pays de l’Union européenne et les DOM. On retrouve là aussi les appels, SMS et MMS illimités. En revanche, le quota Internet est de 10 Go. En bonus, SFR RED offre l’option 100 Go de stockage sur le cloud. Et ceux qui le souhaitent peuvent prendre une option à 5€/mois pour avoir 15 Go en Europe/DOM + appels illimités vers la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada.

L’offre pour le forfait mobile sans engagement à 15€/mois est disponible sur le site de SFR RED. C’est proposé jusqu’au 23 novembre.

Forfait ADSL ou fibre sans engagement dès 16€/mois

Du côté du fixe, on retrouve une offre à 16€/mois en ADSL ou 23€/mois en fibre. SFR RED offre des options normalement payantes, dont Débit Plus qui permet d’avoir 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi. C’est 300/300 Mb/s normalement. Aussi, l’option pour les appels illimités vers les mobiles est incluse. Et pour continuer dans les bonnes nouvelles, le premier mois de l’abonnement est offert.

Outre Internet et les appels illimités vers les mobiles, l’offre intègre les appels illimités vers les fixes de 100 destinations. Pour la télévision, il y a une option à 2€/mois pour 35 chaînes ou 4€/mois pour 100 chaînes.

Le forfait ADSL à 16€/mois ou 23€/mois en fibre est sans engagement. Là aussi l’offre expire le 23 novembre. Elle est disponible dès maintenant sur le site de SFR RED.