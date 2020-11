Promo Forfaits Sosh 70 et 100 Go dès 14,99€/mois, même après un an

Sosh dégaine deux nouvelles offres pour ses forfaits mobiles sans engagement. Cela concerne des forfaits avec 70 Go et 100 Go d’Internet. C’est disponible à partir de 14,99€/mois, même après la première année.

La première offre comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Elle dispose par ailleurs d’un quota Internet de 70 Go en France métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS et MMS sont aussi en illimité. Pour Internet, le quota est de 10 Go. L’offre est disponible jusqu’au 14 décembre à 14,99€/mois sur le site de Sosh.

La seconde offre est similaire dans les grandes lignes. La vraie différence se situe au niveau d’Internet avec une enveloppe de 100 Go. C’est 15 Go depuis l’Europe et les DOM. Ce forfait est à 20,99€/mois sur le site de Sosh. Là aussi, l’offre est proposée jusqu’au 14 décembre prochain.

À noter qu’il existe aussi un forfait avec 70 Go à 24,99€/mois. Il n’est pas en promotion pour le coup. Sa présence peut d’ailleurs étonner par rapport aux deux autres offres au vu de leurs prix. Mais celui-ci un avantage en plus : les appels en illimité vers la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada. S’il vous fait de l’œil, vous pouvez le retrouver sur le site de Sosh.