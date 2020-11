[Test] OnePlus 8T : la nouvelle référence du haut de gamme Android à 600 euros

Le OnePlus 8T ne fait pas les choses à moitié. Premier OnePlus en test chez KultureGeek, mais aussi… première vraie claque sur Android depuis des lustres. Sur le papier, on est pourtant raccord avec le haut de gamme Android disponible sur le marché, ni plus ni moins comme dirait l’autre : écran AMOLED 120 Hz de 6,55 pouces, Snapdragon 865 épaulé par 12 Go de mémoire vive, 5G, bloc photo 4 capteurs (pas si gros que cela), la fiche technique du OnePlus 8T coche presque toutes les cases… mais l’intérêt n’est pas seulement dans cette débauche de composants. Le smartphone dispose en effet d’un atout qui lui est propre, soit une interface aussi élégante que réactive qui file vraiment à toute vitesse sous les doigts. Vous en voulez encore ? Voici la suite de l’aventure :

Une élégance discrète

On ne fait bonne impression qu’une fois dit l’adage, et dans le cas du OnePlus 8T, le fabricant chinois s’est donné les moyens de séduire dès le premier coup d’œil. Le OnePlus 8T est proposé dans un boitier au style résolument premium, presque luxueux.

Dans le coffret, le smartphone, le chargeur et le câble de recharge mini-USB tout en rouge avec les embouts blanc. Classe ! Le smartphone lui-même est plutôt élégant quoi que le design semble piocher un peu dans les tendances des flagships du moment : les bords arrondis des iPhone (ou plutôt des iPhone avant l’iPhone 12/12 Pro), le dos qui rappelle les Galaxy Sx, et un bloc photo finalement plutôt compact si l’on considère que ce dernier contient pas moins de 4 capteurs pour la photo.

Les bordures extrêmement fines autour de l’écran complètent ce look à la fois discret et élégant. La tenue en main est agréable et bien équilibrée malgré le poids de l’appareil (188 grammes). On a failli oublier : les finitions sont exemplaires, pas tout à fait au niveau de celles des derniers iPhone, mais cela se joue ici sur des micro-détails. Seul reproche ici, le dos brillant et un véritable piège à traces de doigts, et ces traces se voient vite au regard (c’est peu de le dire).

Un écran superbe… et véloce

Une fois l’écran allumé, la bonne impression de départ se confirme : la dalle AMOLED 6,55 pouces Full HD+ est absolument superbe. Ce n’est pas la définition la plus élevée que l’on ait vu sur smartphone, mais OnePlus trouve ici le bon équilibre entre la définition et une fréquence d’affichage fixée ici à 120 HZ (240 Hz d’échantillonage), ce qui permet au 8T de garder une autonomie acceptable tout en proposant un affichage ultra fluide grâce au 120 Hz.La colorimétrie ne dérive pas vers le bleu ou le jaune (105% du DCI-P3), le contraste atteint les cimes (AMOLED oblige), et la luminosité maximale égale peu ou prou celle de mon iPhone 12 Pro, ce qui signifie que l’on se situe dans les eaux des 800 nits.

Des perfs et une interface au top

Les performances de l’appareil découlent de trois facteurs cumulés : un processeur Snapdragon 865 épaulé par 12 Go de RAM, une dalle 120 HZ, et une interface Oxygen OS aussi sobre que réactive (sous Android 11), qui renvoie facilement dans les cordes toutes les surcouches Android que nous avions testé jusqu’ici. Ce trio d’atouts se ressent vraiment à l’usage : l’interface file aussi vite que l’éclair, et offre un niveau de réactivité globale véritablement supérieur à iOS, ce qui est un comble étant donné qu’Oxygen OS est une surcouche alors qu’iOS est un système « natif ».

Les amateurs de bench peuvent se référer à l’évaluation Geekbench 5 (890 points en mono-coeur, 3209 en multi-coeurs), mais dans le cas du OnePlus 8T, on ne saurait trop vous conseiller de ne pas tenir compte de ces chiffres, qui ne reflètent pas vraiment la sensation de rapidité à l’usage. A noter que l’interface affiche en permanence tout en haut de l’écran des mini-icones représentant les dernières tâches effectuées, les notifs, la connexion réseau, etc. Très pratique quoiqu’un peu surchargé parfois… Du coté des options de verrouillage, il y a l’embarras du choix : un scan facial 2D peu sécurisé, un code, un signe à faire sur une zone à 9 points ou bien encore le capteur d’empreintes intégré sous l’écran, ce dernier s’avérant rapide et plutôt fiable (pas d’erreurs lors de nos tests).

Les performances en jeu sont excellentes. Genshin Impact et 9 tournent sans ralentissements notables tandis que la fluidité globale de l’affichage apporte là encore un petit plus. Le OnePlus 8T dispose même d’un mode Fnatic spécialement dédié aux joueurs. Ce mode désactive les apps en tâches de fonds pour libérer toute la puissance du processeur et de son GPU intégré.

Photo : correct, mais des progrès à faire

Côté photo, le OnePlus 8T est à priori bien doté : un capteur principal de IMX586 de 48 Mpx (f/1,7) + stabilisateur hybride OIS et numérique, un ultra grand angle IMX481 16 MPx (f/2,2) avec un champ de vision de 123°, un capteur Macro de 5 MPx et enfin un 2 MPx Monochrome pour la profondeur de champ. Vous ne remarquez pas quelque chose ? Il n’y a pas de zoom optique sur le moindre capteur. Les photos réalisées avec le capteur principal proposent un beau piqué avec très peu de bruit sur les photos de jour. En revanche, on note une dérive colorimétrique assez évidente sur les zones de couleurs unies, et ce sur tous les capteurs (l’ISP donc).

Le grand angle produit souvent des effets de déformation sur les bords du cliché

Les 48 MPx du capteur principal permettent d’aller gratter les moindres détails, comme les aspérités du mur ou la fine couche de Terre sur le citrouille

Le mode nuit produit des résultats nets et sans (trop) de bruits, mais le sujet est un peu surexposé. Le cliché ci-dessus est réalisé dans des conditions de luminosité extrêmement faibles

La mise au point n’est pas toujours parfaite sur les sujets rapprochés, avec ici des effets de flou qui rognent sur les éléments à l’avant plan. De plus, les couleurs sont bien plus vives qu’en réalité

Même en condition de faible luminosité, le mode portrait parvient à produire un effet Bokeh assez doux et convaincant

Le zoom numérique (x2 ici) fourni un bon niveau de détail via le capteur 12 MPx

Des déformations sont bien visibles sur les contours des clichés pris au grand angle, et l’absence de zoom optique n’est gênante que si l’on souhaite aller au delà du x2 (le 48 MPx n’autorise malheureusement pas le zoom). Le mode portrait est plutôt une bonne surprise, y compris en conditions de faible luminosité, et les effets bokeh sont bien rendus sans gros soucis de détourage. Les clichés de nuit ou en basse luminosité profitent de l’ouverture du capteur principal. Les zones sombres sont bien débouchées, parfois trop : les clichés en mode nuit sont souvent trop éclaircis, un constat qui vaut en fait dès que la luminosité est en baisse. Très bon point en revanche, la présence d’un mode « professionnel » avec des options paramétrables (ISO, ouverture, profondeur de champ manuelle, température de couleur, etc.).

Autonomie : bonne pour un mobile 120 Hz

L’autonomie du OnePlus 8T est plus que correcte au vu de son affichage 120 Hz. Notre modèle de test a tenu environ 14 heures en usage constant, ce qui le place dans une bonne moyenne. Ce n’est pas fou en soi, mais pour un mobile 120 Hz, c’est… très bien. Un grand merci à la batterie 4500 mAh. L’appareil se recharge en moins d’un heure grâce à son chargeur 65 W, mais il n’y a pas de recharge sans fil, à contrario du modèle OnePlus 8 Pro.

Conclusion : un rapport qualité prix imbattable

Pour conclure, le OnePlus 8T ressemble vraiment à un très bon deal. Les performances sont globalement excellentes, surtout au niveau de l’affichage et de l’interface, l’autonomie est correcte pour un mobile 120 HZ et le rendu photographique, s’il n’est pas dans le haut du panier, remplit largement son office. Les reproches se limitent finalement à l’absence de zoom optique… et de recharge sans fil. Ce package très qualitatif est proposé à 600 euros environ, ce qui est bien là l’argument ultime de ce véritable haut de gamme. Le OnePlus 8T est même sans conteste la nouvelle référence du secteur à ce niveau de tarif. Un rapport qualité prix imbattable.

➡️ Le OnePlus 8T est disponible chez Darty au prix de 699€.