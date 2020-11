Honda veut être le pionnier de la voiture 100% autonome (et sans conducteur)

Le système AutoPilot des Tesla est bluffant à bien des égards. Plusieurs vidéos montrent même des Tesla Model X ou Y conduisant sans pilote sur la voie ou pour rejoindre une place de parking. Pour autant, il s’agit exclusivement de phases de tests et de démos, la législation obligeant le pilote à regarder la route et à garder les mains sur le volent, y compris en séquence de conduite semi autonome (même dans le mode Full Self Driving des Tesla).

Honda veut aller plus loin encore, et rêve de devenir le tout premier constructeur automobile à certifier des systèmes d’autopilotage de niveau 3. Qu’est-ce à dire ? Si le niveau 2 correspond à une Tesla (mains sur le volant), le niveau de certif 3 signifie que le véhicule autonome est tellement fiable que le conducteur n’est plus obligé de laisser les mains sur le volant ou de surveiller la route !

Plus fort encore, le Ministère du transport japonais n’est pas hostile à la perspective de véhicules 100% autonomes, et estime même que ces derniers pourront apporter une solution de transport aux personnes les plus âgées. Seule contrainte prévue : obliger le propriétaire du véhicule de certif 3 à arborer une vignette autocollante signifiant que la voiture est en pilotage « full automatique ».