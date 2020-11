Microsoft réagit aux Xbox Series X qui dégagent de la fumée

Plusieurs vidéos montrent des Xbox Series X qui dégagent de la fumée. Est-ce un vrai problème ou de fausses vidéos ? Tout porte à croire que c’est faux et Microsoft a justement réagi.

Tout a commencé hier dans la journée avec quelques vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On peut voir plusieurs Xbox Series X qui dégagent de la fumée sur la partie supérieure. C’est assez surprenant et la raison est simple : c’est faux. En effet, des petits malins ont utilisé des cigarettes électroniques pour émettre de la fumée à l’arrière de la console. Cette fumée ressort par la partie supérieure.

Cette vidéo montre comment réaliser la supercherie

Au vu de la mauvaise presse autour de la Xbox Series X avec cette « affaire », Microsoft a réagi avec un tweet. Le groupe demande de ne pas faire passer de la fumée dans la console. Il a posté un autre tweet dans lequel il indique les endroits où les joueurs peuvent l’assistance pour poser de vraies questions.

We can't believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X.

— Xbox (@Xbox) November 11, 2020