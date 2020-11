Mango : Molotov se lance dans la VOD gratuite

Molotov annonce aujourd’hui le lancement d’une offre entièrement gratuite regroupant films de cinéma, documentaires et émissions pour les enfants, financée en totalité par la publicité. Cette offre c’est Mango.





Dans un paysage déjà encombré par de nombreuses offres payantes (SVoD), Molotov est le premier acteur français à proposer une alternative gratuite pour le public, en ouvrant sa plateforme à tous les ayants droit désireux de monétiser leurs contenus par la publicité.

Plus d’un millier de programmes sont proposés dès le lancement. Le bouquet est essentiellement composé de films, de documentaires insolites, historiques ou scientifiques, et de dessins animés, enrichis chaque semaine. A terme, des milliers de films et programmes seront disponibles à la demande gratuitement sur la plateforme.

Une dizaine d’accords ont déjà été signés avec des ayants droit, tels que Kabillion, Zylo, ACI, FIP, ZED, Ampersand, Sonar, ITV, Mediawan, Trade Media & Dynamic, Crome Films, et des discussions sont en cours avec Sony Pictures, Endemol, Lions Gate, Wild Bunch…

La plateforme accueillera également les offres d’autres éditeurs, comme elle le fait déjà en distribuant les acteurs de la télévision.

Pour JeanDavid Blanc (président fondateur de Molotov) : “Il était parfaitement logique que Molotov introduise en France le modèle de l’AVoD dont on voit le mouvement massif aux USA. Au-delà de cette opportunité de croissance, Mango incarne la philosophie et la mission de Molotov, qui consiste à proposer des programmes accessibles à tous, gratuits et payants, tout en offrant aux ayants droit un modèle de revenus complémentaires.”

Molotov, c’est aujourd’hui :

Plus de 170 chaînes et éditeurs distribués sur la plateforme

Une offre gratuite permettant d’accéder à 34 chaînes ainsi qu’à son offre de VOD gratuite

Des options payantes dont Molotov Plus, Molotov Extended, OCS, Ciné+…

L’enregistrement dans le cloud

Près de 13 millions d’utilisateurs ( 10 millions début 2020

Rappel des offres :

Molotov se compose de 3 offres : L’offre gratuite financée par la publicité (contrôle du direct), l’offre Plus 4 écrans à 3,99€ (58 chaines, contrôle du direct, ultra HD, NPCR, start Over disponible partout en Europe) et l’offre Extended 4 écrans à 9,99€ (96 chaines, contrôle du direct, ultra HD, NPCR, start Over disponible partout en Europe)