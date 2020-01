Molotov, le service pour regarder la TV, revendique 10 millions d’utilisateurs

Molotov n’est plus un petit acteur. Le service pour regarder la télévision via Internet revendique plus de 10 millions d’utilisateurs. La nouvelle a été annoncée par communiqué.

Cette nouvelle est plutôt encourageante pour le service, pour qui tout n’a pas été de tout repos depuis son lancement il y a trois ans, entre les coûts importants et les conflits avec les chaînes (TF1 et M6 notamment). Aujourd’hui, Molotov dit qu’il « s’impose définitivement comme un leader incontournable du secteur en France avec aujourd’hui près de 30 000 titres renouvelés quotidiennement issus de plus de 170 éditeurs et chaînes ».

Une autre donnée importante est le temps passé sur Molotov. Le service assure que le temps passé par ses utilisateurs a augmenté de 63% au cours de l’année 2019 et la prise d’abonnements (pour accéder à des chaînes payantes essentiellement) a augmenté de 82% sur la même période. Justement, combien d’abonnés payants recense Molotov ? Ils étaient 200 000 le mois dernier. 12 offres/bouquets, en plus de l’offre gratuite, sont disponibles au total.

Molotov est disponible sous forme d’application gratuite sur PC, Mac, iPhone, smartphones Android, tablettes, ainsi que sur les téléviseurs connectés pour ceux qui ne veulent pas passer par l’antenne pour la TNT ou la box d’un opérateur.