Galaxy S21 : un lancement plus tôt pour faire mal à Huawei

Samsung commercialisera ses Galaxy S21 en janvier et non en février ou mars. Le constructeur choisit généralement le deuxième ou troisième mois de l’année pour lancer ses nouveaux smartphones haut de gamme. Mais la situation va évoluer en 2021 à cause de Huawei.

Selon Reuters, Samsung veut dégainer plus vite en 2021 pour faire mal à Huawei. Ce dernier a des difficultés à cause des restrictions américaines de l’administration Trump. Il ne peut plus travailler avec des groupes américains par exemple. Samsung voudrait profiter de cette occasion pour lancer ses Galaxy S21 plus tôt afin de potentiellement attirer des clients fans de Huawei. Certains sont dans le doute pour leur prochain téléphone : doivent-ils reprendre un modèle de Huawei ? Ou bien choisir une autre marque ?

Au vu des restrictions américaines, Huawei fait un stock conséquent de composants. Mais ce stock devrait s’épuiser au début de 2021, selon Reuters. Une raison de plus pour Samsung de lancer ses Galaxy S21 plus tôt.

Mais Samsung est loin d’être le grand vainqueur. En effet, les différents constructeurs chinois, comme Xiaomi et Oppo, profitent des déboires de Huawei avec leurs propres ventes. De plus, Samsung va proposer des tarifs élevés avec ses Galaxy S21. Le grand public a-t-il réellement envie de mettre près de 1 000 euros en cette période ? Réponse au début de 2021.