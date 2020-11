Samsung Galaxy S21 : les dates de sortie et de précommande fuitent

De plus en plus de fuites parlent d’une présentation des Galaxy S21 par Samsung en janvier. Cela se confirme un peu plus aujourd’hui avec le leaker Jon Prosser qui partage quelques dates.

Samsung présenterait ses Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra le 14 janvier 2021. Le constructeur lancerait les précommandes le même jour. La date de sortie des trois smartphones serait le 29 janvier. Il y aurait donc un délai de deux semaines entre l’annonce et la disponibilité.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀 Announcement: January 14, 2021

Pre-order: January 14, 2021 Launch: January 29, 2021 Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink — Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020

Les coloris des modèles font également parler d’eux. Samsung proposerait noir, blanc, gris, argent, violet et rose. À ce sujet, l’analyste Ross Young se veut un peu plus précis. Il dit que le Galaxy S21 sera disponible en gris, rose, violet et blanc. Ce serait noir et argent pour le S21+. Le S21 Ultra aurait ces deux coloris et le violet. Samsung fabriquerait ses nouveaux smartphones au Brésil, en Indonésie, en Corée du Sud et au Vietnam.

Une récente rumeur a indiqué que Samsung avait débuté la production de ses trois Galaxy S21. C’est plus tôt que les années précédentes. Cela concorde en tout cas avec l’annonce et la disponibilité en janvier 2021. Samsung fait généralement ses annonces en février.