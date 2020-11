Samsung Galaxy S21 : la production serait lancée pour une annonce en janvier

C’est parti pour la production des Galaxy S21 de Samsung. Selon WinFuture, Samsung a récemment lancé la production en masse de ses nouveaux smartphones haut de gamme qui sortiront au début de 2021.

Des quantités importantes de composants seraient produites dans les usines depuis mercredi dernier. Il s’agirait plus précisément de petits composants fabriqués par des fournisseurs tiers pour le compte de Samsung. Ils seraient envoyés en ce moment dans les usines de Samsung au Vietnam et en Corée du Sud.

Parmi les composants en question, on retrouverait les capteurs photo des Galaxy S21 et Galaxy S21 Ultra. La production par Samsung pour le premier aurait commencé avant celle pour le second. Le Galaxy S21 « standard » devrait bientôt les rejoindre.

En tout cas, Samsung se lance dans la production en masse de ses Galaxy S21 un peu plus tôt que d’habitude. Cela renforce l’idée que les nouveaux téléphones seront disponibles à l’achat en avance. Le constructeur annonce généralement ses nouveaux smartphones haut de gamme en février. Pour les Galaxy S21, les rumeurs parlent d’une présentation en janvier 2021.

Quelques rumeurs ici et là suggèrent que Samsung s’avance pour surfer sur les problèmes de Huawei avec les sanctions américaines. D’où la production et la disponibilité plus tôt pour les Galaxy S21. Mais bien évidemment, Samsung ne dit rien sur le sujet.