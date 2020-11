Windows 10 : des écrans bleus et redémarrages forcés depuis la dernière mise à jour

La mise à jour d’octobre 2020 de Windows 10 (version 20H2) cause des écrans bleus et des redémarrages forcés chez certains utilisateurs. Cela concerne également Windows 10, version 2004. Microsoft reconnaît aujourd’hui l’existence de ces deux problèmes.

Selon Microsoft, les écrans bleus sur Windows 10 ont un rapport avec les SSD NVMe. Tout SSD qui se connecte en Thunderbolt provoque ce problème. Microsoft dit avoir découvert ce bug avec l’aide d’Intel. Le message suivant peut apparaître à l’écran :

DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION (e6) An illegal DMA operation was attempted by a driver being verified