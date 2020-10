Microsoft propose aujourd’hui sa « grosse » mise à jour de l’automne pour Windows 10. Il s’agit de la Windows 10 October 2020 Update (20H2). Elle a connu une phase de tests pendant plusieurs mois.

Le plus grand changement visuel se situe au niveau du menu Démarrer. Le nouveau design met un terme à la couleur unie derrière les logos des applications et ajoute à la place un fond transparent. Le menu Démarrer reste le même pour ce qui est de l’usage.

La mise à jour de Windows 10 est aussi l’occasion d’avoir du nouveau avec le raccourci clavier Alt + Tab. Cette combinaison affiche tous les logiciels ouverts. Maintenant, on retrouve les onglets ouverts dans Microsoft Edge, en plus des logiciels ouverts. Ceux qui le souhaitent peuvent revenir à l’usage d’origine (sans les onglets de Microsoft Edge donc).

Une autre nouveauté est surtout intéressante pour les joueurs. Windows 10 gagne un réglage spécifique pour modifier le taux de rafraîchissement de l’écran. C’est notamment intéressant pour ceux qui ont un écran 144 Hz, voire plus. Il faut se rendre dans Paramètres > Système > Affichage > Paramètres d’affichage avancés.

Pour le reste, les notifications comprennent désormais les logos des applications pour les rendre plus faciles à gérer et à identifier. Microsoft a aussi désencombré la barre des tâches pour les nouveaux utilisateurs de Windows 10. Enfin, le mode tablette n’affiche plus de notification si vous utilisez un ordinateur portable 2-en-1.

Comment télécharger la mise à jour de Windows 10

Pour télécharger la Windows 10 October 2020 Update, rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour et sécurité puis cliquez sur « Rechercher des mises à jour ». Microsoft précise qu’il s’agit d’un déploiement progressif, notamment pour soulager les téléchargements et donc les serveurs.

Si la mise à jour n’apparaît pas et vous voulez à tout prix l’installer maintenant, pas de panique. Vous pouvez télécharger l’outil de mise à jour de Microsoft à cette adresse. Lancez-le et vous pourrez passer sur la nouvelle version de Windows 10.