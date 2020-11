Tenet arrivera sur les plateformes digitales dès le 15 décembre aux Etats-Unis

Tenet n’a pas réussi à sauver le cinéma, et il n’y est sans doute pas pour grand chose. Certes, le film S.F cryptique de Christopher Nolan n’est pas vraiment le type de blockbuster qui pousse les gens à retourner massivement en salles, mais les confinements successifs et la crainte de la pandémie restent les vrais responsables. Tenet est parvenu à engranger un peu moins de 350 millions de dollars à l’international (dont seulement 54 millions de dollars aux US), ce qui est bien sûr extrêmement faible pour un film produit à hauteur de 200 millions de dollars (+ 100 millions de dollars estimé pour le Marketing). Rappelons que le Batman de Nolan avait accumulé plus d’un milliard de dollars l’année de sa sortie.

Face à cet échec, Warner a décidé de lancer (largement en anticipé) le film à la vente. Tenet sortira donc en Blu-Ray 4K UHD et DVD le 15 décembre prochain… aux Etats-Unis seulement. Le film de Nolan sortira aussi à la même date sur les plateformes digitales (iTunes, YouTube, Amazon Prime, etc.). Les tarifs sont assez élevés : le Blu-Ray de Tenet sera ainsi facturé à 36 dollars ! Le film sera accompagné d’une featurette d’une heure sur les coulisses du tournage.