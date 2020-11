Amazon doit-il mettre en place le Black Friday en France cette année ? La question peut se poser en plein confinement. Certains pourraient y voir une sorte de concurrence déloyale. Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France, réagit à ce sujet.

« J’ai très envie qu’il y ait un Black Friday sur Amazon », a dit le dirigeant sur BFMTV. « C’est un moment où les Français font des économies et préparent Noël. Je ne vois pas pourquoi on priverait les Français de cette fête des promotions », a-t-il estimé. Il dit aussi ne pas voir « pourquoi on priverait les entrepreneurs français et les fournisseurs français de cette manne ».

Amazon a récemment annulé sa campagne de pré-Black Friday après des plaintes. C’était en réponse à une demande du gouvernement. Aujourd’hui, Frédéric Duval dit qu’il a également annulé les pubs radios. « On m’a demandé de retirer les pubs radios sur le Black Friday avant l’heure. Je l’ai fait en responsabilité », a déclaré le responsable d’Amazon France. Il ne précise pas qui est « on » ici. Encore le gouvernement ?

Le Black Friday aura lieu le 27 novembre cette année. Ce sera, comme à chaque fois, une journée de promotions. Mais ces dernières années, il s’agit plus d’une semaine de Black Friday qu’un jour précis chez les commerçants.