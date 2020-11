Stadia va supporter le codec AV1 pour réduire la consommation de données

Stadia, le service de cloud gaming de Google, va prendre en charge le codec vidéo AV1 à l’avenir. Cela permettra de réduire la consommation des données, ce qui devrait aider les joueurs avec une petite connexion. Dans le même temps, Google pourrait améliorer la qualité visuel.

Google connaît déjà le codec vidéo AV1. Il l’utilise actuellement sur YouTube, Chrome, Android et Google Duo. Il sera prochainement sur Stadia, Google Meet, Google Photos et Google TV. AV1 vient succéder au codec VP9 avec une meilleure compression. Sur Duo, Google assure que l’expérience est 30% meilleure avec l’AV1 pour ceux qui ont une petite connexion Internet.

Une date précise pour l’arrivée de l’AV1 sur Stadia n’est pas encore partagée par Google. Le groupe dit seulement que c’est pour bientôt.

Dans l’immédiat, nous ne savons pas si l’AV1 va complètement remplacer le VP9 ou être à ses côtés. Sur Google Duo par exemple, Google utilise les deux. La même chose pourrait avoir lieu pour Stadia. Il est possible que le VP9 soit le codec vidéo standard pour ceux qui ont une bonne connexion et le codec AV1 soit celui pour les petites connexions. Il faudra attendre d’en savoir plus de la part de Google sur le sujet.