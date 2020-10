Démanteler les GAFA ? C’est risqué selon la Commission européenne

Faut-il démanteler Google, Apple, Facebook et Amazon (GAFA) ? Pour Margrethe Vestager, c’est faisable, mais cela reste un processus risqué. La commissaire européenne à la concurrence a brièvement évoqué ce sujet aujourd’hui.

Elle ne pense pas que le démantèlement des GAFA « est une chose qui devrait être introduite dans cette législation ». Selon la commissaire européenne, « il faut être très prudent avec ce type de remède parce qu’il faut être très sûr de la façon dont il fonctionnerait réellement ». Elle ajoute : « cela vous immobiliserait au tribunal pendant très, très longtemps. Je pense qu’il est important que nous essayions d’abord ces itinéraires avec les plateformes ».

Cette déclaration sur les GAFA peut surprendre, surtout venant de Margrethe Vestager. Ce fut la première à s’attaquer en particulier à des sociétés technologiques, dont Apple, Google et Amazon. La Commission européenne a infligé des amendes de plusieurs milliards d’euros, à la demande de Margrethe Vestager. La plus grosse affaire est Apple et l’Irlande. La Commission avait demandé en 2016 à Apple de rembourser 13 milliards d’euros à l’Irlande pour des avantages fiscaux. Finalement, le fabricant d’iPhone n’aura pas besoin de rembourser cette somme.

En tout cas, ce discours de Margrethe Vestager sur les GAFA est un peu différent de celui de Thierry Breton. Le commissaire européen au Marché intérieur a récemment estimé que les sociétés technologiques sont trop grosses. Il veut que la Commission européenne puisse les sanctionner.