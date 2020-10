TousAntiCovid atteint 4 millions de téléchargements… grâce à StopCovid

L’application TousAntiCovid, qui succède à StopCovid, a-t-elle réellement atteint les 4 millions de téléchargements ? Oui… mais cela inclut 2,5 millions de téléchargements de StopCovid.

Le gouvernement a lancé TousAntiCovid il y a quelques jours. L’objectif est d’avoir une application plus complète que StopCovid. En effet, celle-ci a été un échec. Celle qui lui succède connaît un meilleur démarrage. Il faut désormais vérifier si ce « succès » (toutes proportions gardées) va continuer avec le temps.

StopCovid a connu près de 2,5 millions de téléchargements entre début juin et la mi-octobre. De son côté, TousAntiCovid a enregistré 1,5 million de téléchargements en moins d’une semaine. C’est un bon démarrage, comme nous pouvons le voir.

Vient maintenant la grande question : combien de personnes utilisent réellement l’application ? Il est fort possible que certains Français aient déjà fait une désinstallation. Et comme on peut s’en douter, TousAntiCovid ne le mentionne pas dans son espace dédié. Pour information, StopCovid a connu plus un million de désinstallations. Cette donnée vient du secrétaire d’État Cédric O. Elle date du début du mois.

Pour rappel, TousAntiCovid (comme StopCovid) s’appuie sur une solution maison pour fonctionner. Comme la Hongrie, la France a refusé d’utiliser l’API d’Apple et Google. Cela empêche TousAntiCovid d’être interconnectée avec les autres applications européennes. Et aux dernières nouvelles, la France n’a pas prévu de passer sur l’API d’Apple et Google dans un futur proche.