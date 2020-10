Covid-19 : les apps de traçage deviennent interconnectées en Europe

Les applications de traçage d’Allemagne, d’Irlande et d’Italie pour le Covid-19 sont désormais interconnectées. 20 pays européens devraient être concernés au fil du temps, annonce la Commission européenne.

Les premières à être connectées, Corona-Warn-App (Allemagne), COVID tracker (en Irlande) et Immuni (en Italie), ont été téléchargées par environ 30 millions de personnes, soit les deux tiers des téléchargements d’applications de traçage dans l’Union européenne, selon l’exécutif européen. Un deuxième groupe d’applications doit être connecté la semaine prochaine : celles de République tchèque, Danemark, Lettonie et Espagne, tandis que d’autres le seront en novembre.

Le système permet aux applications de fonctionner par-delà les frontières, et aux utilisateurs de n’installer qu’une seule application. « La libre circulation fait partie intégrante du marché unique. La passerelle permet de la rendre plus aisée tout en contribuant à sauver des vies », a souligné le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton. L’échange de données avec le serveur passerelle est réduit au minimum et les informations sont « pseudonymisées, chiffrées et limitées », selon la Commission.

Vert : pays avec une application interconnectée ; vert: pays qui vont supporter ajouter le support pour être interconnectés ; rose: pays incompatibles pour être interconnectés

Et la France ? Il ne faut pas y penser. En effet, StopCovid (qui va devenir Tous Anti-Covid) n’utilise pas l’API d’Apple et Google. En d’autres termes, StopCovid se repose sur une solution maison qui est un protocole centralisé. Outre la France, il y a la Hongrie qui utilise un système maison.