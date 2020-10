OnePlus Nord N10 et N100 : deux nouveaux téléphones à partir de 199€

Après le OnePlus Nord, OnePlus baisse encore d’une gamme pour proposer des tarifs plus attractifs. La marque annonce aujourd’hui les OnePlus Nord N10 et Nord N100 qui débutent à 199 euros.

OnePlus Nord N10

Le Nord N10 est le modèle le plus « premium » des deux. Le téléphone dispose d’un écran LCD de 6,49 pouces (Full HD+) avec un affichage de 90 Hz. Il dispose du processeur Snapdragon 690, de 6 Go de RAM, de 128 Go d’espace de stockage et d’une batterie de 4 300 mAh. La recharge sans fil n’est pas disponible. Par contre, la recharge filaire Warp Charge 30T est au programme. Le smartphone dispose également du support de la 5G grâce au modem Snapdragon X51 de Qualcomm.

Pour la photo, le Nord N10 embarque quatre capteurs photo à l’arrière. Il y a un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra-angle de 8 mégapixels, un capteur monochrome et un capteur macro. À l’avant, le capteur pour les selfies fait 16 mégapixels.

Une autre surprise est la présence d’une prise jack et d’un emplacement pour carte microSD. On peut également souligner la présence d’un capteur d’empreintes à l’arrière.

OnePlus Nord N100

Vient ensuite le N100. Il dispose du processeur Snapdragon 460, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Son écran LCD fait 6,52 pouces et il est seulement 720p. Son affichage est de 60 Hz. On retrouve par ailleurs une batterie de 5 000 mAh (avec une charge de 18 W au maximum). Et comme le N10, le N100 dispose d’une prise jack et d’un emplacement pour carte microSD.

Une limitation à prendre en compte : il n’y a pas le support pour la 5G. La 4G est au rendez-vous, comme la 3G et la 2G.

Prix et date de sortie

Les deux téléphones tournent sous OxygenOS 10.5 (Android 10), alors qu’OxygenOS (Android 11) existe. On imagine qu’ils vont être mis à jour vers OxygenOS 11 un jour, mais OnePlus ne dit pas encore quand.

Le OnePlus N100 sera disponible au prix de 199 euros. Ce sera 349 euros pour le OnePlus N10. Les deux modèles seront disponibles à la mi-novembre sur le site de OnePlus, Amazon et la Fnac.