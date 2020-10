YouTube-DL : GitHub supprime l’outil pour télécharger les vidéos YouTube

YouTube-DL est un outil qui permet de télécharger des vidéos de YouTube, mais pas seulement. En effet, il prend en charge de nombreuses plateformes de vidéo. Aujourd’hui, GitHub a supprimé YouTube-DL à la suite d’une demande de la RIAA. Il s’agit de l’association interprofessionnelle qui défend les intérêts de l’industrie du disque aux États-Unis.

YouTube recense un nombre impressionnant de vidéos. Et il y a également beaucoup de musiques, notamment des clips. On comprend assez facilement ce qui dérange la RIAA ici. L’association ne veut pas que YouTube-DL soit utilisé pour télécharger les musiques mises en ligne sur YouTube. Pourquoi ? Parce que les artistes ne touchent pas le moindre centime avec cette méthode. Aussi parce que les contenus en question sont protégés par des droits.

Dans sa note, la RIAA estime que le code source de l’outil est très clair sur sa méthode de contourner les mesures technologiques de YouTube. L’association pointe aussi du doigt que YouTube-DL dit fonctionner avec toutes les vidéos, dont celles de VEVO. Celles-ci comprennent les clips musicaux des artistes des principales maisons de disques.

YouTube-DL n’est peut-être pas mort

Que se passe-t-il avec YouTube-DL ? Est-ce la fin ? Pour l’instant, l’outil fonctionne toujours pour ceux qui l’ont déjà téléchargé. Il est toutefois possible qu’il n’y ait temporairement plus des mises à jour. C’est potentiellement embêtant parce que YouTube peut modifier son code à tout moment et donc bloquer la méthode utilisée actuellement par YouTube-DL. Dans ce cas, il faudra une mise à jour pour corriger le tir.

YouTube-DL en action

YouTube-DL peut renaître sur une plateforme alternative à GitHub. Les auteurs de l’outil n’ont pas communiqué sur le sujet pour l’instant. Au passage, il est bon de souligner que certains logiciels/applications s’appuient sur YouTube-DL pour télécharger les vidéos sur la plateforme. Autant dire qu’ils vont être bien embêtés, tout comme leurs utilisateurs.