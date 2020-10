Google Chrome teste l’affichage de publicités sur la page « Nouvel onglet »

Voilà une nouvelle qui ne risque pas de plaire à tout le monde. Google teste actuellement l’affichage de publicités sur le page « Nouvel onglet » de son navigateur Chrome. Cette « nouveauté » est présente dans la version Canary de Chrome sur Windows pour l’instant.

Les publicités sont ciblées. Google se base sur votre activité depuis ses services (recherche Google, YouTube, Gmail, etc) pour connaître vos goûts. Dans l’image ci-dessus par exemple, on peut voir deux publicités pour des chaises de bureau. Un clic sur l’une ou l’autre permet à l’utilisateur d’avoir des informations et de passer à l’achat si besoin.

C’est un test pour l’instant. Ceux qui veulent avoir les publicités doivent se rendre dans les fonctionnalités expérimentales de Chrome via chrome://flags. Il faut ensuite chercher NTP Modules et NTP Shopping Task Module. Il faut activer (Enabled) le premier et le second (Enabled – Fake Data). Redémarrez Chrome et les publicités vont s’afficher. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur la croix pour cacher les publicités.

La page « Nouvel onglet » comprend une barre de recherche et les sites les plus visités. Google se dit qu’il serait peut-être intéressant de mettre de la publicité en dessous et gagner de l’argent. C’est intéressant pour Google, c’est certain. Ça l’est moins pour les utilisateurs.