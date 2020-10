Comme n’importe quel navigateur, Chrome offre la possibilité de supprimer les cookies et autres données des sites. Vous pouvez aller dans les réglages pour supprimer ce type de données. Mais il y a un problème : les données des sites de Google (comme YouTube) ne s’effacent pas.

En effet, les données de Google.com et YouTube.com restent sur Chrome, alors que l’utilisateur a demandé une suppression totale. Google l’assure : c’est un bug et non une fonctionnalité mise en place de manière volontaire. « Nous sommes au courant d’un bug dans Chrome qui a un impact sur la façon dont les cookies sont supprimés sur certains sites de Google. Nous enquêtons sur ce problème et prévoyons de déployer un correctif dans les prochains jours », dit Google.

A priori, YouTube.com a déjà mis en œuvre un correctif. Cela semble fonctionner comme prévu sur la dernière mise à jour en date de Chrome (86.0.4240.111). Cependant, Google.com conserve toujours des données. Pour éviter cela, vous pouvez ajouter Google.com à la liste des « Sites ne pouvant pas utiliser de cookies ».

La méthode la plus rapide pour le faire est d’entrer chrome://settings/cookies dans la barre d’URL de Chrome et valider. Vous tomberez sur les réglages du navigateur pour les cookies. Descendez en bas de la page et ajoutez Google.com. Sinon, vous pouvez attendre le correctif pour Chrome qui arrivera prochainement.