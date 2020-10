Insolite : il fabrique un sabre laser réellement fonctionnel… et dangereux (trailer)

Les ingénieurs frapadingues de Hacksmith Industries ont déjà repoussé plusieurs fois les limites du DIY (Do it Yourself). Une vidéo Youtube de ces « geotrouvetous » vient de dévoiler un sabre laser au plasma parfaitement fonctionnel. Ce dernier est en effet capable de générer une flamme au plasma chauffée à 4000 degrés ! A ces niveaux de chaleur, le sabre laser parvient même à découper des matériaux solides comme s’il s’agissait d une motte de beurre ! Les précédents sabres laser à 2000 ou 3000 degrés peinaient encore à compléter ce type de tâches.

 ‘

Le stockage du gaz (propane) nécessaire à la création d’un rayon plasma est tout entier contenu dans une cuve reliée à un sac à dos de style steampunk. Le mélange propane oxygène génère un rayon plasma, tandis que le dosage de ce mélange permet de contrôler la longueur du faisceau. Il est même possible de rajouter certains composants chimiques à la base du faisceau (comme du Chlorure de Sodium) afin de modifier la couleur dudit faisceau ! Evidemment, ce sabre laser s’avère éminemment dangereux à l’utilisation. La réalité ne rejoint pas la fiction sans contrepartie…