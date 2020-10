Facebook teste un réseau social pour vous et vos voisins

Facebook planche en ce moment sur Neighborhoods. Il s’agit d’un espace qui se focalise sur vous et voisins afin de vous partagiez du contenu. Ce contenu est réservé à l’espace Neighborhoods et non à vos amis (sauf s’ils sont vos voisins, évidemment).

La fonctionnalité est pour l’instant testée à Calgary au Canada. Les utilisateurs peuvent activer la localisation pour dire où ils se trouvent et remplir un profil de quartier. L’idée est de créer une communauté à proximité de chez soi. Cela peut éventuellement être intéressant pour relayer des informations qui sont propres au quartier.

« Plus que jamais, les gens utilisent Facebook pour participer à leurs communautés locales », indique Facebook à Bloomberg. « Pour faciliter la tâche, nous mettons en place un test limité de Neighborhoods, un espace dédié sur Facebook permettant aux gens de se connecter avec leurs voisins », ajoute le réseau social.

Des captures d’écran de Neighborhoods sont apparues sur Twitter. On peut voir à quoi ressemble l’espace. On voit aussi que Facebook invite ses utilisateurs à être « de bons voisins ». Les personnes qui sont dans ce groupe peuvent le quitter à tout moment si elles le souhaitent. Elles peuvent aussi inviter des amis à le rejoindre.

You can select your local neighbourhood + permit FB to use your location to display posts, groups, marketplace items + more from your others in your neighbourhood

You can create a ‘Neighbourhood’ profile for other users, who are not Facebook ‘friends’, to learn more about you pic.twitter.com/P0Ys3w9d4L

