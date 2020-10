PS5 : le ventilateur va s’adapter selon les jeux avec des mises à jour

Sony a récemment démonté la PlayStation 5, ce qui a permis d’avoir un aperçu des composants, dont le gros ventilateur. Il fait 120 mm de diamètre et 45 mm de hauteur. Aujourd’hui, Sony révèle que le ventilateur de sa PS5 va s’adapter selon les jeux avec des mises à jour.

Yasuhiro Ootori, le chef de la conception mécanique chez Sony, a fait l’annonce au site japonais 4Gamer. Sony va analyser les jeux qui sortent sur PS5 et collecter de données. Ces données vont ensuite être étudiées pour améliorer la gestion du ventilateur. Des mises à jour de la console contiendront les améliorations pour que le ventilateur s’adapte de façon optimale à chaque situation.

C’est intéressant sur le papier et cela signifie que la PS5 pourrait devenir un peu plus silencieuse selon le jeu en cours. À l’inverse, elle pourrait être un peu plus bruyante à l’avenir si c’est réellement nécessaire. Cela signifie également qu’il y a de la marge pour aller dans les deux sens avec la vitesse du ventilateur.

Au-delà du ventilateur pour le refroidissement, Yasuhiro Ootori a rappelé que l’équipe d’ingénieurs a passé plus de deux ans à résoudre les problèmes potentiels liés à l’utilisation de métal liquide pour le matériau d’interface thermique. Le type spécifique de métal liquide que l’on trouve à l’intérieur de la PS5 est une solution sur mesure.