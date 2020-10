PS5 : un démontage dévoile son système de refroidissement et les autres composants

Sony a publié aujourd’hui une vidéo montrant l’intérieur de la PlayStation 5. Nous avons le droit à un démontage de la console réalisé par Yasuhiro Ootori de Sony.

La vidéo commence en expliquant que la PS5 a une largeur de 104 mm, une hauteur de 390 mm et une profondeur de 260 mm. C’est plus imposant que la PS4, mais cela permet « une amélioration spectaculaire de la puissance de traitement et un fonctionnement silencieux », dit Yasuhiro Ootori. Les deux colonnes à l’avant sont des grilles d’aération et l’arrière sert à l’évacuation de l’air.

La vidéo montre ensuite comment on retire le socle et où on pose ce dernier si on veut mettre la PS5 à l’horizontale. Il y a même un emplacement pour ranger la vis, tout comme un capuchon pour boucher le trou.

Yasuhiro Ootori se charge après de retirer les panneaux blancs de la console. Il faut soulever le coin arrière et le faire glisser pour le retirer. Cela donne accès au gros ventilateur de refroidissement. Celui-ci peut aspirer de l’air des deux côtés. On retrouve par ailleurs deux collecteurs de poussière. La poussière récupérée peut être évacuée par le biais d’espace dédié.

À partir de ce moment, le ventilateur est démonté. Il dispose d’une double prise d’air de 120 mm de diamètre et de 45 mm d’épaisseur. On découvre ensuite le lecteur Blu-ray Ultra HD. Il est protégé par un boîtier en tôle recouvert de deux couches d’isolant. Cela permet de réduire le bruit du lecteur et les vibrations.

Le cœur même de la PS5

Vient après le processeur AMD Ryzen Zen 2 de la PS5. Il dispose de 8 cœurs et 16 threads pour atteindre 3,5 GHz. La puce graphique peut atteindre 2,23 GHz et développe 10,3 teraflops. Côté mémoire vive, c’est 8 Go de RAM GDDR6 avec une bande passante maximale de 448 Gb/s. Pour le stockage, c’est un SSD de 825 Go avec une vitesse de lecture jusqu’à 5,5 Gb/s. Au passage, il est indiqué qu’il y a un port pour SSD M.2 en PCIe 4.0 afin d’étendre le stockage.

Yasuhiro Ootori précise que Sony a utilisé du métal liquide pour assurer des performances de refroidissement élevées et stables sur le long terme. Sony a passé plus de deux ans à préparer l’adoption de ce mécanisme de refroidissement.

Un refroidissement assuré pour du silence pendant les parties

Enfin, le démontage permet de découvrir le dissipateur de chaleur. Il utilise un caloduc (comme sur la PS3 et la PS4). Sa forme et son débit d’air permettent toutefois des performances égalant celles d’une chambre à vapeur, selon Sony. Quant à l’unité d’alimentation, elle a une puissance de 350 W.

La PlayStation 5 sera disponible à l’achat le 19 novembre pour 499,99€. La PlayStation 5 Digital Edition, qui n’a pas de lecteur de disque, sera vendue pour 399,99€.