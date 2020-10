Ces dauphins robots pourraient bientôt remplacer les animaux des parcs aquatiques

On vous en avait déjà parlé il y a quelques mois : dans un avenir proche, les dauphins-robots de Edge Innovation pourront remplacer les animaux prisonniers des parcs aquatiques. Pour certains parcs, le passage aux robots sera même une nécessité : de plus en plus de pays interdisent désormais la reproduction en captivité de ce type de mammifère marin (dont la France). Les robots-dauphins ne cessent d’évoluer et leurs mouvements se font encore plus naturels. Ces bijoux d’animatronique et de robotique ont aussi un prix désormais, et la note s’avère beaucoup plus salée que de l’eau de mer : il en coutera en effet entre 3 et 5 millions dollars pour repartir avec un cyber-Flipper.



Ce montant particulièrement élevé pourrait éliminer de l’équation les parcs aquatiques de petite taille. Ces parcs aux dimensions modestes risquent donc de garder encore longtemps leurs petits prisonniers. L’idée paraissait pourtant bonne sur le papier, mais reste essentiellement destinée aux gros parcs les plus populaires. Sans solution réelle de rechange, les parcs les moins fortunés semblent donc condamnés à disparaitre, à plus ou moins court terme…