Sauvez Flipper : ce dauphin-robot pourrait limiter l’exploitation des mammifères marins

Sauvez Willy ! Ou plutôt… Sauvez Flipper ! Les dauphins sont des créatures marines certes fascinantes, mais rien ne justifie leur exploitation dans des parcs aquatiques à mille lieux de leur environnement naturel. Plusieurs pays (dont la France) ont d’ailleurs récemment voté des lois qui interdisent autant la capture que la reproduction de ces animaux dans l’espace confiné de zoos marins. Pour autant, les parcs aquatique pourraient bien s’adapter à cette nouvelle donne… grâce à l’animatronique de pointe. La société Edge Innovation s’est associée avec Walt Conti et Roger Holzberg (l’ancien directeur créatif et vice-président de Walt Disney Imagineering) afin de mettre au point un dauphin-robot capable d’imiter à la perfection les mouvements de ses congénères naturels. Malgré ses 269 kilos, ce dauphin-robot se déplace dans l’eau avec grâce et fluidité, tous ses mouvements étant contrôlés à distance par un opérateur. L’association Peta s’est réjouie de cette avancée technologique (allant même jusqu’à récompenser les concepteur du robot) et espère que cette innovation mettra un terme in fine à l’exploitation d’animaux marins.

Le robot-dauphine rejoindra bientôt un aquarium chinois, où il fera sans nul doute sensation