Xbox Series X : Phil Spencer laisse entendre que les futurs jeux de Besthesda resteront des exclusivités Xbox/PC

Les futurs jeux Bethesda seront-ils disponibles ailleurs que sur Xbox Series X et sur le PC ? Est-il vraiment possible d’envisager que le prochain Elder Scrolls ne soit pas jouable sur PS5 ? Après le rachat de Zenimax et de ses huit studios rattachés (dont Bethesda), ces questions sont sur toutes les lèvres des joueurs, et encore plus sur celles des joueurs PlayStation. Dans un premier temps, Phil Spencer avait déclaré que la disponibilité des jeux sur d’autres plateformes (que Xbox, Ndlr) serait décidée au cas par cas.

Quelques semaines plus tard, le ton a radicalement changé : « Ce rachat n’a pas été conclu dans le but d’enlever des jeux à une autre base installée de joueurs comme ça. Nulle part dans la documentation que nous avons réunie, il n’est question de « comment empêcher les autres joueurs de jouer à ces jeux ». Nous voulons que plus de gens puissent jouer, et non pas que moins de gens puissent jouer. Mais je dirai aussi que dans le modèle – je ne fais que répondre directement à votre question – lorsque je pense à l’endroit où les gens vont jouer et au nombre d’appareils que nous supportons, et que nous avons xCloud et le PC et le Game Pass et notre base installée de consoles, je n’ai pas besoin de vendre ces jeux sur une autre plateforme que celles que nous supportons pour que le rachat fonctionne pour nous. Quoi que cela signifie. »

Elder Scrolls VI uniquement sur Xbox/PC ? Sans doute

En d’autres termes, Philou le filou laisse cette fois clairement entendre que les 50 millions de Xbox One déjà écoulées, les PC, les mobiles sous XCloud ainsi que les prochaines Xbox Series X/S constitueront une base installée assez importante pour se passer du « soutien » de la PS5 ! Le patron de la division Xbox ne dit pas que quelques portages n’auront absolument pas lieu, mais ce n’est désormais plus du tout l’option la plus probable. Les prochains titres Bethesda 100% exclusifs à la Xbox Series X (et PC), voilà qui permettrait (largement) de refaire le retard sur les nombreuses exclusivités de la PlayStation. Cela rendrait aussi le GamePass incontournable pour tous les joueurs PlayStation qui ne veulent absolument pas faire l’impasse sur le prochain Elder Scrolls VI. Et si ces derniers n’ont pas de PC Gaming assez costaud, c’est autant de possibilités de vendre des Xbox Series X/S supplémentaires…

Nintendo sur la touche ?

Phil Spencer a aussi glissé un mot à l’attention de la Nintendo Switch, et une fois de plus, c’est le retour à la case « exclusivités » qui se profile. Spencer estime en effet que la sortie au coup par coup de jeux Xbox sur la Switch n’est tout simplement pas viable, à moins que Nintendo n’accepte de porter l’intégralité de l’écosystème Xbox sur la Switch (GamePass, xCloud). On comprend donc que Nintendo a refusé cette proposition et que les prochaines exclusivités de la Xbox ont peu de chances d’atterrir par surprise sur la Switch (comme se fut le cas pour Ori).