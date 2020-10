Facebook Messenger change d’icône et ajoute des nouveautés

Facebook renouvelle aujourd’hui son application de messagerie Messenger. Nous avons le droit à une nouvelle icône et d’autres nouveautés au niveau des fonctionnalités.

Adieu le bleu, place à un mélange entre du bleu, du violet et de l’orange/rouge. Il y a des similitudes entre cette icône et celle de l’application d’Instagram. Après tout, les deux appartiennent à Facebook. On peut ajouter que le réseau social a récemment fusionné les messages privés de Messenger et d’Instagram. Autant dire que les deux services sont plus proches que jamais.

« Notre nouveau logo reflète un changement vers l’avenir de la messagerie, une façon plus dynamique, amusante et intégrée de rester en contact avec les personnes qui vous sont proches », indique Facebook.

La mise à jour est aussi l’occasion d’avoir le droit à de nouveaux thèmes et à des réactions personnalisées. Il y aura plus tard des autocollants selfie et un mode disparition pour que les discussions… disparaissent.

Facebook dit avoir envie que les utilisateurs sur Messenger s’amusent avec leurs conversations. C’est pour cette raison que différentes nouveautés sont ajoutées au fil du temps. Il y a notamment Watch Together, la fonction qui permet de regarder un même contenu à plusieurs, sans être à proximité de ses amis. Facebook a lancé ce service au vu de la crise sanitaire et du confinement.