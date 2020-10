L’Oculus Quest 2 est disponible à la vente à partir de 349 euros

L’Oculus Quest 2 est enfin disponible à la vente. Le nouveau casque VR 100% autonome est en preview depuis plusieurs semaines chez nombre de Youtubeurs et journalistes tech, et l’on en sait donc déjà un peu plus sur les améliorations et les quelques « downgrades » de cette seconde mouture. Dans la liste des points négatifs, une finition plus cheap que son prédécesseur, et une lanière serre-tête pas très pratique. Dans les points positifs, tout le reste : l’écran affiche 1832×1920 pixels par œil au taux de rafraichissement de 90 Hz (contre 72 Hz sur l’Oculus), le processeur XR2 est équivalent en puissance au Snapdragon 865+, 6 Go de RAM épaulent le processeur (4 Go précédemment), l’autonomie des manettes a été largement revue à la hausse (ça ne bouge pas pour le casque), et le poids est de 503 grammes (contre 571 grammes pour l’Oculus Quest premier du nom).

L’Oculus Quest 2, ou le casque VR autonome enfin à maturité

L’Oculus Quest 2 est proposé à la vente à 349,99 euros pour la version 64 Go, et à 449,99 euros pour le modèle équipé de 256 Go de stockage. Outre le Quest 2, Facebook propose le câble Link USB-C (permettant de relier le Quest à un PC), un système de sangle amélioré, un étui de de transport et un pack « Elite » regroupant la nouvelle sangle avec une batterie intégrée ainsi qu’une valisette de transport.