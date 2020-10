CleanMyMac X : un outil tout-en-un pour nettoyer, protéger et optimiser votre Mac

Après quelques années d’utilisation, son Mac (comme tout autre ordinateur PC) est littéralement rempli et souvent alourdi de fichiers et applications pas franchement nécessaires, sans même parler du risque de malwares. De nombreux outils logiciels permettent de remettre un peu d’ordre dans tout ce bazar, mais rares sont les utilitaires qui font la passe de trois, soit le nettoyage, la protection et l’optimisation de sa machine. CleanMyMac fait partir de ceux là.

CleanMyMac : Un outil tout en un

Force est de constater que CleanMyMac porte en effet bien mal son nom tant ce logiciel va au delà de sa fonction première de « nettoyeur » de disque dur et de système d’exploitation. La version X de l’application – sortie il y a quelques mois à peine – cumule de nombreuses fonctionnalités glanées au fil des mises à jour. Ainsi, CleanMyMac X est aujourd’hui, aussi, un logiciel de protection efficace contre les malwares et autres maliciels en tous genres. Cet utilitaire complet permet en outre d’organiser et d’optimiser l’énorme masse de fichiers présents sur son ordinateur pommé.

Point fort de l’outil, CleanMyMac peut effectuer l’ensemble de ces tâches en une passe (et un clic de bouton), ou bien encore, au choix de l’utilisateur, en lançant séparément la fonction désirée (Nettoyage, Protection ou Performances).

Nettoyer son Mac

La fonction Nettoyage permet de débarrasser le Mac de tous les fichiers totalement inutiles ou non utilisés. Cette optimisation de l’espace disponible concerne aussi bien le Système (suppression des fichiers « vérolés » ou temporaires), les Photos (gain d’espace disque), la Corbeille (vidage de la ou des corbeilles avec possibilité de forcer le vidage), les pièces jointes (suppression des pièces jointes de l’app Mail), qu’iTunes (suppression des téléchargement partiels et des sauvegardes trop anciennes).

Protéger son Mac

La fonction Protection scanne le système afin de d’y dénicher les fichiers et logiciels malveillants (malwares, spyware, adware, worm, miner). L’autre versant de cette fonction renforce la confidentialité des données de l’utilisateur (suppression des cookies, nettoyage des historiques navigateur/téléchargements, etc.).

Optimiser son Mac

Last but not Least, la fonction Performances optimise la gestion des nombreuses tâches en arrière plan qui tournent sur votre Mac. Il est aussi possible de libérer de la RAM, réparer les disques durs voire… de lancer des scripts de maintenance (entre autres). Un vrai petit administrateur système… Autre point fort de ce volet Performances, le désinstallateur. Comme son nom l’indique, ce dernier désinstalle proprement les logiciels, leurs fichiers rattachés ou les différentes extensions (plug-ins notamment). N’oublions pas non plus l’outil Telescope, qui permet de se rencarder rapidement sur les tailles des fichiers et applications présentes sur votre Mac.

Ce simple survol des fonctions principales de CleanMyMac permet de constater toute la richesse des fonctions proposées. Pourtant, ce n’est jamais au détriment de la facilité d’utilisation. Les différentes analyses, optimisations et autres fonctions se lancent très simplement, à partir d’un menu clair que l’on apprendra très vite à maitriser. Au final, on se retrouve avec un outil tout-en-un qui deviendra très vite un indispensable pour tout macuser un peu prévoyant. De quoi largement justifier les quelques dizaines d’euros demandés pour la version complète de CleanMyMac.

